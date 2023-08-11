В тамбовском детском саду появится группа для малышей

Группа для самых маленьких будет работать по особому режиму

В детских садах Тамбова появятся группы для ребят 1-2 лет, ранее детей принимали лишь с 2 лет. Первым учреждением с такой группой стал детский сад № 67 «Улыбка». Уже этой осенью туда приведут 12 годовалых малышей. Для детей уже закуплены специальные столы, стулья, кроватки и игрушки.

- Открытие таких групп дает мамам возможность вернуться к трудовой деятельности через непродолжительное время после выхода в декрет, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

Группа будет работать по особому режиму, в распорядок дня включены два сна и две прогулки. Посещать ее могут не более 15 детей. С ними будут заниматься музыкой и развитием речи. В штате группы - два воспитателя и два помощника, также ежедневно группу будет посещать психолог.

Со временем группы для детей от 1 до 2 лет могут появиться и в других детских садах.

Фото администрации города Тамбова