Тамбовчанина задержали за поджог дома

Дом выгорел полностью Фото: УМВД России по Тамбовской области

В дежурную часть отделения полиции поселка Умет МОМВД России «Кирсановский» поступило сообщение от диспетчера системы 112 о том, что в 2 часа 30 минут 19 июля загорелся жилой деревянный дом в селе Скачиха. На место направили следственно-оперативную группу. Дом сгорел, к счастью обошлось без человеческих жертв. Полицейские сделали вывод, что строение намеренно подожгли и установили причастного к этому мужчину. 35-летнего подозреваемый в совершении поджога задержали. В отделе он дал признательные показания.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сотрудники отдела дознания устанавливают обстоятельства преступления.