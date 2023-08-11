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НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:59

Тамбовчанина задержали за поджог дома

Строение оказалось полностью уничтожено огнем, но жильцы не пострадали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Дом выгорел полностью

Дом выгорел полностью

Фото: УМВД России по Тамбовской области

В дежурную часть отделения полиции поселка Умет МОМВД России «Кирсановский» поступило сообщение от диспетчера системы 112 о том, что в 2 часа 30 минут 19 июля загорелся жилой деревянный дом в селе Скачиха. На место направили следственно-оперативную группу. Дом сгорел, к счастью обошлось без человеческих жертв. Полицейские сделали вывод, что строение намеренно подожгли и установили причастного к этому мужчину. 35-летнего подозреваемый в совершении поджога задержали. В отделе он дал признательные показания.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сотрудники отдела дознания устанавливают обстоятельства преступления.