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НовостиОбщество11 августа 2023 12:02

Тамбовский Россельхознадзор оштрафовал владельца заросшего участка на 400 тысяч рублей

380 га земли сельскохозяйственного назначения оказались засорены травой и кустарником
Марина МАКОВЛЕВА
Вместо того, чтобы выращивать хлеб, здесь выращивают сорняки

Вместо того, чтобы выращивать хлеб, здесь выращивают сорняки

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили в Тамбовском округе нарушения требований земельного законодательства.

- Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем юридическому лицу на праве собственности, на площади 380 га, имеет место зарастание дикорастущей сорной травянистой и кустарниковой растительностью, - прокомментировали в ведомстве.

Позже управление запрашивало сведения о проведенных мероприятиях, но ответа на запрос не поступило. Поэтому владельца участка оштрафовали на 400 000 рублей.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям