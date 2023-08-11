В Котовске обнаружили фальсифицированное молоко и сливки

В магазине оказалось более 250 упаковок фальсификата

В Котовске на прилавках магазина "Победа" найдена фальсифицированная молочная продукцию. В торговой точке обнаружено почти 80 упаковок молока 3,2 % «Добрая буренка»; 79 упаковок «Доброго молока» также жирностью 3,2 % и больше ста упаковок молока 2,5 % жирности «Молочный гость». Все они произведены на заводах ООО «Саратовский молочный комбинат», продукция которого признана Роспотребнадзором фальсификатом.

Также в этом магазине реализуются фальсифицированные сливки «Солнышко Кубани» от ООО «МолПромКубань».

- Результаты проверки будут направлены в региональное управление Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер. А жителям города рекомендуют внимательно читать информацию на упаковках молочной продукции, сверяя ее с данными о предприятиях, выпускающих фальсификат, - отметили в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска