В миграционном отделе полиции Тамбовской области не будет света

14 августа с 9 до 13 часов планируется отключение электричества в административном здании в Тамбове на ул. Мичуринской, д.169Б, в котором размещены подразделения управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области. Многие процедуры в рамках предоставления государственных услуг будут недоступны.

В связи с этим оформление заграничных паспортов, прием заявителей посредством Программно-технического комплекса ведомственного сегмента МВД России Государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (загранпаспорт сроком действия 10 лет), рассмотрение обращений поданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа будут невозможны.

- Контактные телефоны также будут недоступны, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.