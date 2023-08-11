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НовостиОбщество11 августа 2023 9:50

В Мичуринске стартует конкурс на «Самый благоустроенный двор, подъезд, дом»

Заявку можно подать до 18 августа
Марина МАКОВЛЕВА
Звание «Самый благоустроенный» присваивается на год

Звание «Самый благоустроенный» присваивается на год

В Мичуринске начинается прием заявок на конкурс «Самый благоустроенный двор, подъезд, дом». Принять в нем участие могут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также жители города.

- Заявления принимают до 18 августа в управлении городского хозяйства администрации по адресу: г. Мичуринск, ул. Советская, д.293, - сообщают в администрации города.

В конкурсе три номинации: «Самый благоустроенный двор», «Самый благоустроенный подъезд», «Самый благоустроенный дом». Победителей будет определять комиссия. Звание «Самый благоустроенный» присваивается на год.

Фото администрации города Мичуринска