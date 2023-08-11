В Тамбовском районе водитель лесовоза пытался дать полицейскому взятку в 60 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району поступила информация о попытке дачи взятки. Сотрудники ГИБДД патрулировали дорогу Тамбов-Шацк и остановили лесовоз. Документы на перевозку древесины вызвали у сотрудников ДПС подозрение.

- На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа. В ходе осмотра транспортного средства и проверки документов на перевозку древесины водитель лесовоза пытался дать взятку участковому уполномоченному полиции, что было сразу пресечено,- рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчину задержали, купюры в сумме 60 тысяч рублей были изъяты. Возбужденно уголовное дело. Водителю грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом.