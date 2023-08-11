Житель Сосновского района задолжал по алиментам 273 тысячи рублей

В Сосновское районное отделение судебных приставов на исполнение поступил документ о взыскании алиментов с жителя села Верхняя Ярославка. По решению суда отец обязан выплачивать на содержание 3-х детей половину ото всех видов дохода. Но мужчина не работал и алименты не платил, поэтому у него образовался долг в 273 тысячи рублей.

- Сотрудник ведомства вызвал должника в отделение и предупредил его об административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Это побудило мужчину изыскать денежные средства и оплатить задолженность в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Кроме того, судебный пристав выписал мужчине направление в центр занятости населения. Тот зарегистрировался в качестве безработного и начал искать работу.