Тамбовской области грозит нашествие непарного шелкопряда

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области сообщает о вспышке массового размножения непарного шелкопряда. Если поголовье благополучно перезимует, в следующем году насекомое может принести большой вред лесным и плодовым культурам.

- Руководителям хозяйств совместно со специалистами районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области в связи с угрозой вспышки массового размножения в следующем году, рекомендуем организовать мониторинг в плодовых насаждениях зимующего запаса непарного шелкопряда, - отмечают в ведомстве.