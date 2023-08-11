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НовостиОбщество11 августа 2023 8:00

Тамбовской области грозит нашествие непарного шелкопряда

Массовое размножение этого года может привести к большому количеству вредителей в следующем
Марина МАКОВЛЕВА

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области сообщает о вспышке массового размножения непарного шелкопряда. Если поголовье благополучно перезимует, в следующем году насекомое может принести большой вред лесным и плодовым культурам.

- Руководителям хозяйств совместно со специалистами районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области в связи с угрозой вспышки массового размножения в следующем году, рекомендуем организовать мониторинг в плодовых насаждениях зимующего запаса непарного шелкопряда, - отмечают в ведомстве.