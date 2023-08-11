Житель Сосновского района, откусивший знакомому ухо, отправится в колонию на 2,5 года

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Сосновского округа. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью.

- В судебном заседании установлено, что у подсудимого, в ходе распития спиртных напитков, возник конфликт с его другом, в результате которого обвиняемый откусил потерпевшему часть ушной раковины, - сообщили в прокуратуре Сосновского района.

Виновному назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.