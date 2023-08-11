В Тамбове торговец паленым алкоголем получил условный срок

Прокуратура Советского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте алкоголя на территории областного центра.

52-летний уроженец Тбилиси, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея требуемой законом лицензии на торговлю спиртным, купил за пределами Тамбовской области контрафактную алкогольную продукцию без акцизных марок и привез ее на склад, расположенный в гаражах на территории Тамбова. Там же находилась и торговая точка.

- Согласно экспертным исследованиям крепость жидкостей не соответствовала требованиям ГОСТ к количественному содержанию этилового спирта. Всего таким образом в незаконном обороте в результате преступных действий находилось более 6 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 4,5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Изъятый алкоголь подлежит уничтожению.