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НовостиОбщество10 августа 2023 15:11

В Тамбове завершаются работы в преддверии отопительного сезона

Объекты ЖКХ и энергетики рапортуют о 80-процентной готовности
Марина МАКОВЛЕВА
В настоящее время теплоэнергетики проводят гидравлические испытания

В настоящее время теплоэнергетики проводят гидравлические испытания

В Тамбове объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики готовы к отопительному сезону более, чем на 80%. Об этом сообщают в администрации города.

В настоящее время теплоэнергетики проводят гидравлические испытания для выявления дефектов на сетях и их своевременного ремонта. В этом году испытания занимают меньше времени, чем обычно - 2-3 дня вместе 10. Завершается масштабный ремонт на пл. Ленина и на улице Куйбышева, реконструируется ряд котельных.

После завершения работ управляющие компании и социальные учреждения должны предоставлять документы, подтверждающие техническое состояние зданий и теплоэнергетического оборудования. Оформление паспортов готовности для потребителей тепловой энергии завершится до 15 сентября, для теплоснабжающих организаций – 1 ноября, для муниципального образования – не позднее 15 ноября.

Фото администрации города Тамбова