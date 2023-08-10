Тамбовчанина будут судить за нападение на бывшую сожительницу, угрозы убийством приятелю ее сына и еще несколько преступлений

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Токаревского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствие установило, что днем 7 марта этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей бывшей сожительнице, однако дверь дома оказалась заперта. Выставив глазок окна мужчина незаконно проник внутрь. Заметив это, находившаяся дома женщина и ее несовершеннолетний сын стали выгонять его. Во время конфликта мужчина ударил бывшую гражданскую жену в живот. Ее травмы позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Затем в дом зашел 13-летний одноклассник сына хозяйки, которому незваный гость пригрозил убийством, держа в руках нож, после чего скрылся с места происшествия. Женщина оказалась в больнице. Кроме этого, выяснилось, что в сентябре 2021 года мужчина во время совместного распития спиртного похитил у своего односельчанина шуроповерт, причинив ему значительный ущерб.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.