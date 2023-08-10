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НовостиОбщество10 августа 2023 14:23

В Никифоровском районе уничтожили 2,5 тонны дикорастущей конопли

Растения скошены на площади в 1,5 гектара
Марина МАКОВЛЕВА
Растения скосили и сожгли

Растения скосили и сожгли

Фото: УМВД по Тамбовской области

Полицейские поселка Дмитриевка выявили очаг произрастания дикой конопли. Наркосодержащее растение занимало 1,5 гектара на территории очистных сооружений.

Владельцам участка выдали предписание на уничтожение данного очага. Сотрудники предприятия с участием сотрудников полиции и представителей антинаркотической комиссии администрации Никифоровского округа скосили растения и сожгли.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, вес уничтоженной конопли составил более 2,5 тонн.