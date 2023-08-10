В Тамбове проливают асфальт

Асфальт нуждается в охлаждении Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове усиленно проливают улицы. Как рассказали в городской администрации, при температуре выше +25 градусов покрытию требуется дополнительное охлаждение. В противном случае асфальт нагревается и плавится. Для решения проблемы в городе проводят аэрацию. Поливка дорог ведется с 10 до 18 часов.

- Это важно не только для сохранности дорог, но и для общей безопасности, - поясняют в пресс-службе мэрии. - На раскаленном асфальте машине сложнее тормозить, ее может даже занести из-за плохого сцепления.