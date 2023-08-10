В Тамбове курьера мошенников отправили на 3 года в колонию

В суде вынесли приговор в отношении 40-летнего ранее судимого жителя Тамбова, которого признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В суде установили и доказали, что в январе этого года мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил от соучастников информацию о том, где необходимо забрать денежные средства в размере 1,9 миллиона рублей, полученные в результате телефонного мошенничества. С этой целью он прибыл по месту жительства пожилого мужчины, где получил от последнего 550 тысяч рублей. Больше денег у пенсионера не было.

- Поскольку осужденный совершил преступление в отношении потерпевшего, относящегося к социально незащищенной категории граждан, с учётом наличия в его действиях рецидива преступлений, приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Гражданский иск потерпевшего на 550 тысяч рублей удовлетворили в полном объеме.