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НовостиПроисшествия10 августа 2023 13:41

Тамбовчанин, обезобразивший лицо своей знакомой, отправится в колонию на 1,5 года

Мужчина во время ссоры ткнул палкой в глаз женщины
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Советского района Тамбова поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчина выпивал со своей знакомой, между ними вспыхнула ссора и 49-летний подсудимый ударил женщину палкой в левый глаз, обезобразив лицо. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.