Жительница Котовска лишилась права регистрационных действий на машину за долг в 200 тысяч рублей

В Котовском городском отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство в отношении 31-летней местной жительницы. Индивидуальная предпринимательница задолжала 152 тысячи рублей налоговых платежей, а также своевременно не погасила 45 штрафов ГИБДД на сумму 37 тысяч рублей. - Установив, что должнице на праве собственности принадлежит автомобиль Lada Priora, судебный пристав-исполнитель вынес запрет регистрационных действий в отношении движимого имущества гражданки, что стало препятствием для продажи автотранспортного средства, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области. После этого женщина оплатила задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей.