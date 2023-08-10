Тамбовчанам предлагают создать проект памятного знака «Татарский вал»

Идеи тамбовчан рассмотрят на конкурсе

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс на разработку дизайн-макета памятного знака засечных черт России, проводимого Российским историческим обществом и фондом «История Отечества».

Тамбовский «Татарский вал» является частью знаменитой Белгородской засечной черты. В этой связи региональное министерство туризма приглашает тамбовчан принять участие в конкурсе, направив свой проект знака, отражающего тамбовский памятник фортификационного зодчества.

Жюри конкурса оценит проекты памятного знака, состоящие из графической и текстовой части в форме его описания. Заявки принимаются с 9 августа по 15 сентября. С положением о конкурс можно познакомиться на сайте historyrussia.org

Заявку на участие и материалы проекта памятного знака надо направить по электронной почте: konkyrs_rio@mail.ru. При этом необходимо указать в теме письма названия Конкурса: «Всероссийский конкурс на разработку дизайн-макета памятного знака засечных черт России».

- Итоги конкурса подведут не позднее 10 октября, - сообщают организаторы.