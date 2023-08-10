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НовостиОбщество10 августа 2023 11:58

Тамбовчанам предлагают создать проект памятного знака «Татарский вал»

Заявки на конкурс принимаются до 15 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Идеи тамбовчан рассмотрят на конкурсе

Идеи тамбовчан рассмотрят на конкурсе

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс на разработку дизайн-макета памятного знака засечных черт России, проводимого Российским историческим обществом и фондом «История Отечества».

Тамбовский «Татарский вал» является частью знаменитой Белгородской засечной черты. В этой связи региональное министерство туризма приглашает тамбовчан принять участие в конкурсе, направив свой проект знака, отражающего тамбовский памятник фортификационного зодчества.

Жюри конкурса оценит проекты памятного знака, состоящие из графической и текстовой части в форме его описания. Заявки принимаются с 9 августа по 15 сентября. С положением о конкурс можно познакомиться на сайте historyrussia.org

Заявку на участие и материалы проекта памятного знака надо направить по электронной почте: konkyrs_rio@mail.ru. При этом необходимо указать в теме письма названия Конкурса: «Всероссийский конкурс на разработку дизайн-макета памятного знака засечных черт России».

- Итоги конкурса подведут не позднее 10 октября, - сообщают организаторы.