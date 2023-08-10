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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:30

В Ржаксинском округе изъяли около 5,5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Твое тамбовчан встретились на трассе для совершения подпольной сделки
Марина МАКОВЛЕВА
Сигареты изъяты и направлены на экспертизу

Сигареты изъяты и направлены на экспертизу

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области выявили факт торговли сигаретами с признаками контрафакта в Ржаксинском округе. Двое мужчин из Тамбова и Уварово встретились на дороге, чтобы совершить подпольную сделку по реализации контрафактных сигарет.

- Полицейские пресекли данный факт, осмотрели обе машины и обнаружили около пяти с половиной тысяч пачек сигарет с признаками контрафакта известных мировых и российских брендов. Мужчины опрошены, сигареты изъяты и направлены на проведение ботанической и технико-криминалистической экспертизы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.