В Ржаксинском округе изъяли около 5,5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Сигареты изъяты и направлены на экспертизу Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области выявили факт торговли сигаретами с признаками контрафакта в Ржаксинском округе. Двое мужчин из Тамбова и Уварово встретились на дороге, чтобы совершить подпольную сделку по реализации контрафактных сигарет.

- Полицейские пресекли данный факт, осмотрели обе машины и обнаружили около пяти с половиной тысяч пачек сигарет с признаками контрафакта известных мировых и российских брендов. Мужчины опрошены, сигареты изъяты и направлены на проведение ботанической и технико-криминалистической экспертизы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.