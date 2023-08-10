В Тамбове простятся с бывшим главным государственным санитарным врачом региона Владимиром Агафоновым

Владимир Агафонов запомнился коллегам как человек, беззаветно преданный делу санитарно-эпидемиологической службы

11 августа с 10.00 до 11.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова пройдет церемония прощания с бывшим главным государственным санитарным врачом Тамбовской области Владимиром Агафоновым. Там же в 11.00 состоится отпевание и гражданская панихида. Похороны пройдут на Полынковском кладбище.

Напомним, Владимир Николаевич Агафонов ушел из жизни 9 августа. Он запомнился всем, кто его знал, как человек, беззаветно преданный делу санитарно-эпидемиологической службы, специалист высокого профессионального уровня, опытный организатор.

Как рассказали в тамбовском Роспотребнадзоре, Владимир Агафонов работал санитарным врачом, а потом заведующим отдела коммунальной гигиены в Тамбовской ОблСЭС, затем заведующим санитарно-гигиеническим отделом Тамбовского областного центра Госсанэпиднадзора. В 2005 году он был назначен на должность руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, с 2022 года возглавил отдел гигиенического обучения и консультационных услуг – центра информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области".

Фото управление Роспотребнадзора по Тамбовской области