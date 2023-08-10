В Тамбове будут судить наркокурьера

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области задержали в Тамбове 35-летнего жителя Тверской области. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков.

- В кармане одежды у мужчины полицейские обнаружили около двух десятков свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятым является героин весом 49 граммов. Мужчина был опрошен и признался, что является наркокурьером, - рассказали в ведомстве.

В Москве мужчина забирал партии наркотиков и распространял вещества на территории города Тамбова.

Возбуждено уголовное дело. В общей сложности у мужчины из одежды и из ранее сделанных тайников изъято более 60 грамм героина, который он собирался распространять бесконтактным способом. Также изъят мобильный телефон, где сохранилась переписка с неустановленным куратором. Мужчина арестован и помещен в следственный изолятор.

На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.