Тамбовчан приглашают на Праздник русского сарафана

Праздник состоится 12 августа
Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа 12 августа пройдёт Праздник русского сарафана. Гости фольклорного фестиваля соберутся в большой русский хоровод. Начало праздника в 11 часов.
На протяжении фестивального дня будет работать ярмарка ремесленников и зона общественного питания, детские аттракционы и аниматоры, фотозоны. Также пройдёт концертная программа, где выступят лучшие коллективы Тамбовской области.
- Гости праздника смогут принять участие в конкурсах «Русский сарафан», «Русское угощение», «Русский стиль» и «Русские умельцы», где будет выбран лучший туристический сувенир праздника, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.