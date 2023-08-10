Тамбовчан приглашают на Праздник русского сарафана

Праздник состоится 12 августа Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа 12 августа пройдёт Праздник русского сарафана. Гости фольклорного фестиваля соберутся в большой русский хоровод. Начало праздника в 11 часов.

На протяжении фестивального дня будет работать ярмарка ремесленников и зона общественного питания, детские аттракционы и аниматоры, фотозоны. Также пройдёт концертная программа, где выступят лучшие коллективы Тамбовской области.

- Гости праздника смогут принять участие в конкурсах «Русский сарафан», «Русское угощение», «Русский стиль» и «Русские умельцы», где будет выбран лучший туристический сувенир праздника, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.