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НовостиОбщество10 августа 2023 7:29

Тамбовчан приглашают на Праздник русского сарафана

Мероприятие пройдет 12 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Праздник состоится 12 августа

Праздник состоится 12 августа

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа 12 августа пройдёт Праздник русского сарафана. Гости фольклорного фестиваля соберутся в большой русский хоровод. Начало праздника в 11 часов.

На протяжении фестивального дня будет работать ярмарка ремесленников и зона общественного питания, детские аттракционы и аниматоры, фотозоны. Также пройдёт концертная программа, где выступят лучшие коллективы Тамбовской области.

- Гости праздника смогут принять участие в конкурсах «Русский сарафан», «Русское угощение», «Русский стиль» и «Русские умельцы», где будет выбран лучший туристический сувенир праздника, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.