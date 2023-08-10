Тамбовчанин за рулем «семерки» не уступил дорогу иномарке и врезался в нее

Водитель легковушки нарушил правила Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 63-летний мужчина, произошла 9 августа в 14 часов 50 минут на 42 километре автодороги «МИЧУРИНСК-ПЕТРОВСКОЕ-ОРЕЛ-ТАМБОВ» Петровского района. Водитель «семерки» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжал со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении «ФОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТТА» под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Автомобили столкнулись.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.