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НовостиОбщество10 августа 2023 11:05

В девяти подростковых клубах Тамбова нашли нарушения правил пожарной безопасности

После вмешательства прокуратуры недочеты устранили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности зданий девяти подростковых клубов, деятельность которых координирует МБУ ДО «Центр внешкольной работы».

Выяснилось, что расположенные на дверях эвакуационных выходов замки нельзя открыть изнутри без ключа, также в помещениях клубов выявлены факты отделки эвакуационных путей горючими декоративно-отделочными материалами.

Для устранения выявленных нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, прокуратурой района в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены в полном объеме, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.