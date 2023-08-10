В Тамбовской области обнаружили фальсификат молочной продукции

Управление Россельхознадзора в Тамбовской области обнаружило фальсификат молочной продукции с жирами растительного происхождения. Информация поступила в системе раннего оповещения ФГИС «Сирано».

Специалисты взяли пробы продукции в ТОГБСУ СОН «Дом социального обслуживания «Доброе сердце» и направили их на исследования в лабораторию. Анализ показал, что в сливочном масле содержатся растительные жиры. Производитель данной продукции находится в Ивановской области.

- Управлением Россельхознадзора проинформированы производитель, получатель и поставщик продукции. Материалы переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области. Ведомством будет проведена работа по выявлению причин фальсификации готовой молочной продукции, - сообщают в ведомстве.