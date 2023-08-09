Под угорозой расставания с машиной тамбовчанин нашел 750 тысяч рублей за 3 часа

Авто арестовали за долги

В Жердевском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 697 тысяч рублей с 29-летнего мужчины. Житель села Пичаево оформил крупный кредит, а платить по нему не торопился.

- Установив, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Hyundai ix35 судебный пристав-исполнитель совершил выход в его адрес и составил акт описи и ареста движимого имущества. Кроме того, за неисполнение требований исполнительного документа сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 49 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Должнику хватило трех часов, чтобы найти деньги и погасить задолженность в полном объеме.

Фото УФССП России по Тамбовской области