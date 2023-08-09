У спящего тамбовчанина прямо из-под носа украли ноутбук

59-летний тамбовчанин заявил в полицию о краже ноутбука. Когда он спал в своем частном доме на улице Куйбышева, кто-то воспользовался открытой дверью и унес ноутбук. Хозяин проснулся, но было поздно - он увидел убегающего мужчину с ноутбуком под мышкой.

Сотрудники уголовного розыска составили описание внешности воришки. На записи с ближайших камер видеонаблюдения они увидели двух подозрительных мужчин, которые в тот вечер перелезли через соседний забор. Один из них проник в дом.

- В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый за кражи 37-летний мужчина. У него дома был найден и изъят похищенный ноутбук. Компьютер возвращен законному владельцу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый может отправиться за решетку на 6 лет.