Тамбовчанка украла банковскую карту у родственницы и оплатила ею свои покупки

В полицию Тамбовского района поступило заявление о краже денег с банковской карты. Личность подозреваемой быстро удалось установить. Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Девушка являлась родственницей потерпевшей, поэтому ей без труда удалось похитить ее банковскую карту и оплатить свои покупки в сетевом магазине.

- Изучение записи камеры видеонаблюдения и оперативные действия сотрудников уголовного розыска совместно с участковым помогли раскрыть преступление. Часть похищенных денег изъято и возвращено потерпевшей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по краже электронных денежных средств. Девушке может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Материальный ущерб потерпевшей также нужно будет возместить.