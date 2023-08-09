60 улиц Тамбова с начала весны засыпали дорожным срезом

Улицы областного центра стараются поддерживать в порядке Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С начала весны в областом центре дорожным срезом выровняли порядка 60 периферийных улиц. В их числе Кузьминская, Курская, Ревтрудовская, Оружейная, Планировочная, Петропавловская, Ново-Липепецкая и т. д. Работы также проходили в Строителе, Периксе, Тригуляе. Всего на отсыпку было потрачено уже более 3,5 тысяч кубометров среза.

- В основном работы проходят в частном секторе или промзоне. Жители обращаются к нам дирекцию или администрацию города. Наша специалисты также инспектируют улицы и вносят их в план-график, - рассказал заместитель начальника службы эксплуатационного ремонта автомобильных дорог дирекции Евгений Анисимов.

Асфальтный срез образуется при снятии старого дорожного полотна. Он помогает временно обеспечить приемлемое техническое состояние покрытия. Иногда подсыпку приходится проводить несколько раз за сезон.

Ряд дорог, которые сначала поддерживали срезом, затем были капитально отремонтированы. Так, в прошлом году привели в порядок дорожное покрытие в 1, 2 и 3-м Маратовских проездах, улицах Ухтомского, Кавказская, Елецкая, Менделеева, Подгорная, Лесная, Пушкарская и др.