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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:40

Тамбовчанка пыталась подкупить участкового 5 тысячами рублей

Женщина хотела избежать ответственности за ненадлежащее содержание детей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Мордовском районе вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В суде установили, что женщина хотела избежать ответственности за нарушение по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних) и решила дать участковому уполномоченному полиции взятку в 5 тысяч рублей. Однако денег он не взял и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

- С учетом обстоятельств рассматриваемого дела суд назначил виновной наказание в виде штрафа, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.