В Тамбове пройдут отключения света

10 августа в Тамбове пройдут ремонтные работы на электросетях. По этой причине будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

Как информируют в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до. 11.30:

- ул. Киквидзе, д. 73Б-75Г.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Пензенская, д. 94-151;

- ул. Пролетарская, д. 277-285;

- ул. Вавилова, д. 3-24;

- ул. Уральская, д. 126-172;

- ул. Чапаева, д. 82-145;

- ул. Айвазовского, д. 9-11.

В связи с работами по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:

- ул. Кленовая, д. 44-75;

- ул. Вольная, д. 13-22;

- ул. Степная, д. 18-24;

- ул. Сиреневая, д. 52-80;

- ул. Славянская, д. 11-32;

- ул. Мира, д. 55-83;

- ул. Тургеневская, д. 25-31;

- пер. Уютный, д. 2-10;

- пер. Цветочный, д. 7-9.

Кроме того, в связи с демонтажем опоры ЛЭП с 10.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии по ВЛ-6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8. Без напряжения при этом останутся жилые дома в поселке Северный.