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НовостиОбщество9 августа 2023 13:00

В Тамбовской области оштрафовали ветеринара, бросившего на территории приюта труп животного

Проверка выявила у предпринимателя различные нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Бондарский районный суд рассмотрел 2 дела об административных правонарушениях и привлек к ответственности ветеринара. Представители ветеринарной службы и прокуратура проверили, как он соблюдает правила содержания животных.

- В результате проверки найден труп погибшего животного, который более суток находился на территории приюта вне специальных условий хранения, также были зафиксированы другие нарушения, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Тамбовчанина оштрафовали за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и правил карантина животных.