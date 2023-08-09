В Тамбовской области оштрафовали ветеринара, бросившего на территории приюта труп животного

Бондарский районный суд рассмотрел 2 дела об административных правонарушениях и привлек к ответственности ветеринара. Представители ветеринарной службы и прокуратура проверили, как он соблюдает правила содержания животных.

- В результате проверки найден труп погибшего животного, который более суток находился на территории приюта вне специальных условий хранения, также были зафиксированы другие нарушения, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Тамбовчанина оштрафовали за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и правил карантина животных.