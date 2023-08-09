Житель Моршанского района хранил дома марихуану

В свертке отказалось 350 грамм "травки" Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля Моршанска получили информацию, что в доме 55-летнего мужчины хранятся наркотики. Полицейские выехали в село Устье и нашли в доме сверток с высушенной марихуаной весом 350 грамм. Мужчина рассказал, что наркотики нарвал в поле для личного потребления.

- Марихуана была изъята, мужчина опрошен, после проведения соответствующей проверки и экспертизы изъятого вещества будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.