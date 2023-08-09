Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:41

Житель Моршанского района хранил дома марихуану

Мужчина нарвал и приготовил наркотик для себя
Марина МАКОВЛЕВА
В свертке отказалось 350 грамм "травки"

В свертке отказалось 350 грамм "травки"

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля Моршанска получили информацию, что в доме 55-летнего мужчины хранятся наркотики. Полицейские выехали в село Устье и нашли в доме сверток с высушенной марихуаной весом 350 грамм. Мужчина рассказал, что наркотики нарвал в поле для личного потребления.

- Марихуана была изъята, мужчина опрошен, после проведения соответствующей проверки и экспертизы изъятого вещества будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.