В поселке Строитель демонтируют незаконно установленные торговые павильоны

Торговые точки бех необходимых документов, будут устранены

В Строителе в микрорайоне Центральный демонтируют незаконный павильон. Одну такую конструкцию рабочие убрали накануне, еще две на очереди. Специалисты проверили наличии документов на постройку, но таковых не нашлось. Всего за последние несколько дней было обследовано 118 торговых объектов. Предпринимателям дали рекомендации устранить нарушения.

- Параллельно с демонтажными работами ларьков и тонаров, стоящих вне утвержденной схемы расположения нестационарных торговых объектов, продолжаются поиски собственников брошенных торговых объектов. В ближайшее время с территории Строителя уберут еще порядка 15 незаконно установленных торговых объектов, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова