Бывший сотрудник ГУ МЧС России по Тамбовской области получил судимость за фальсификацию нарушения

В суде вынесли приговор 51-летнему бывшему сотруднику регионального управления МЧС России, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области, в июле 2020 года сотрудник спасательной службы, чтобы завысить статистические показатели по службе, составил официальное постановление, в который внес заведомо ложные сведения о якобы совершенном правонарушении водителем маломерного судна. Из-за этого невиновного оштрафовали. Материалы проверки регионального УФСБ передали следователям.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.