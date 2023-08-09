Тамбовчанин, вооружившись бутылкой, напал на соседку

В суде вынесли приговор 58-летнему жителю Мичуринского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На следствии и в суде установили, что вечером 25 марта этого года фигурант находился в гостях у 54-летней односельчанки, где между ними произошел спор. Из-за того, что гость стал вести себя агрессивно, женщина попросила его покинуть ее жилище.

- Разозлившись, мужчина схватил со стола бутылку и ударил хозяйку дома по голове, а затем стал наносить ей удары в область лица и шеи, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Через некоторое время женщина смогла вырваться и убежать к соседям.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.

- В суде мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В пользу потерпевшей взыскано в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.