Тамбовчанин пойдет под суд за фиктивную прописку иностранца

В прокуратуре Никифоровского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

По результатам предварительного расследования установлено, что в одном из домовладений зарегистрирован иностранец, который по месту прописки фактически не проживает. Оказалось, что местный житель умышленно фиктивно зарегистрировал иностранца. После завершения расследования уголовное дело направили в суд. Одновременно по иску прокуратуры Никифоровского района регистрация иностранного гражданина признана недействительной.

- В суде установлено, что целью фиктивной регистрации являлось желание упростить порядок получения иностранным лицом гражданства Российской Федерации, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

За такое преступление грозит до трех лет лишения свободы.