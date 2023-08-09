Нетрезвый тамбовчанин без прав на «семерке» опрокинулся в кювет

Водитель выскочил с дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нетрезвого автомобилиста произошла 8 августа в 10 часов 34 минуты на 7 километре автодороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка» на территории Рассказовского района. 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, управлял автомобилем «ВАЗ 21074». Водитель потерля управление и легковушка съехала с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.