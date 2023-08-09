Директора мичуринского Парка культура и отдыха будут судить за покупку неисправного аттракциона

Прокурор Мичуринска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МБУК «Парк культуры и отдыха». Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

В 2020 году парк получил субсидию из бюджета города Мичуринска на покупку аттракциона. Для освоения средств был заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж аттракциона «Гусеница» стоимостью 5 192 000 руб. В декабре конструкцию установили, но комиссия, проводившая ее приемку, выявила, что сооружение спроектировано неверно, вагончики движутся неправильно, пуско-наладочная система и освещение не работают. Кроме того, у конструкции нет тормозов.

По закону оплата работ и товара возможна только при условии их выполнения и соответствия техническому заданию. Однако директор парка составила недостоверный акт приемки и перечислила поставщику 5 192 000 рублей. В итоге неисправный аттракцион более 2-х лет не использовался по назначению.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки и находилось на контроле прокурора города Мичуринска. За время следствия поставщиком возвращены денежные средства в бюджет города за неисправный аттракцион. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.