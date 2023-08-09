В апреле-июле в Тамбовской области выявлено 15 случаев кори, в том числе 13 лабораторно подтвержденные. Причем 73 % заболевших не прививались от этой болезни. Более половины заболевших составляют дети.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Тамбове - 11. В Тамбовском районе зафиксировали двух заболевших, еще по одному - в Рассказово и Кирсанове.

- 8 случаев кори зарегистрировано среди лиц, принадлежащих к религиозной общине. Данные лица, вследствие отказа от прививок против кори, заразились и стали источником распространения инфекции среди членов одной семьи, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В очагах кори провели противоэпидемические мероприятия, контактным лицам сделали прививки, однако угроза завоза кори из других субъектов Российской Федерации и стран сохраняется.