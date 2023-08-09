Для озеленения Тамбова закупят 1200 крупномеров

Деревья высаживают вместо погубленных вредителем ясеней Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Дирекция благоустройства и озеленения подготовила документация на закупку еще 1200 крупномеров. Они появятся на улицах города уже этой осенью вдобавок к тем 500, которые высаживали весной. Среди них тополя, липы, рябины, березы, дубы и другие лиственные растения. Компенсационная высадка будет проходить в местах, где до этого удаляли пораженные златкой ясени или другие аварийные деревья.

- Наши специалисты заранее объехали эти территории, изучили видовой состав насаждений, чтобы высадить соответствующие им по сорту,- говорит директор дирекции благоустройства и озеленения Елена Бастрыкина.

Зеленый каркас города дополнят и кустарники, дополнительная высадка которых также запланировано осенью в городе. Кроме того, озеленение пройдет в общественных пространствах, которые благоустраивают в этом году в рамках проекта «Дорога к дому» и федеральной программы «Комфортная городская среда».

Чтобы подготовить собственный посадочный фонд крупномеров, дирекции поручено закупить 1000 молодых саженцев. Сначала их отправят на доращивание в муниципальный питомник, а через несколько лет высадят на улицах Тамбова. Такой подход позволит значительно сэкономить финансовые средства, ведь сегодня приобретение крупномеров - весьма ощутимая статья расходов для городского бюджета.