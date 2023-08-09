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НовостиОбщество9 августа 2023 6:25

Перед тамбовчанами будут еженедельно отчитываться о ремонте филармонии

Фото и видео проделанной работы станет размещать в соцсетях министерство градостроительства и архитектуры региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Филармонию ремонтируют с 2012 года

Филармонию ремонтируют с 2012 года

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжается реконструкция филармонии. 8 августа областные власти обсудили с жителями ход работ. Люди высказали свои пожелания относительно цветовой гаммы фасада, а также дизайна залов. Сейчас подрядчики подходят к очередному этапу работ. На здании заработала подсветка.

- Министерству градостроительства и архитектуры региона поручено каждый четверг размещать фото- и видеоинформацию о проделанной работе в соцсетях, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.