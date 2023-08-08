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НовостиПроисшествия8 августа 2023 14:41

В Котовске сотрудник ГИБДД спас жизнь мужчине, раненому во время драки

Полицейский вмешался в уличный конфликт
Марина МАКОВЛЕВА
Руслану Сутягину объявлена устная благодарность

Руслану Сутягину объявлена устная благодарность

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудник ДПС из Котовска Руслан Сутягин прогуливался с девушкой по улицам, когда услышал крики и увидел пьяную драку. Лейтенант полиции поспешил вмешаться, так как заметил, один из мужчин схватился за нож. Он помог пострадавшему мужчине, вызвал следственно-оперативную группу. Раненого доставили в больницу.

Подозреваемого удалось задержать. На месте преступления был найден кухонный нож со следами крови, ставший орудием преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Устанавливается причина ссоры, переросшей в драку с тяжкими последствиями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, Руслану Сутягину объявлена устная благодарность за помощь в раскрытии тяжкого преступления.