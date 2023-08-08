Ремонт улицы Свободной в Тамбове планируется завершить в сентябре

Рабочие укладывают финишный слой нового дорожного покрытия

Ремонт 1,3 км улицы Свободной в Тамбове по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен на 75 %. Полностью выполнены работы по обустройству пешеходных, технических тротуаров, установлен бордюрный камень.

- Рабочие укладывают финишный слой нового дорожного покрытия по центру и с одного края проезжей части. Завтра продолжат нанесение щебеночно-мастичного асфальта с противоположной стороны. Это крупнозернистый и самый прочный асфальт. Он применяется для ремонта федеральных трасс. В городских условиях ЩМА также укладывают с применением геосетки и стыковочной ленты, в будущем она позволит избежать расхождения полотен асфальта, - рассказали в администрации города Тамбова.

В ближайшие дни подрядчик приступит к укладке асфальта на парковочных карманах. Поэтому автовладельцам лучше пока выбрать для парковки другие места.

На Свободной будут установлены «плавающие» люки, новые дорожные знаки, четыре светофора, пешеходные ограждения, тактильная плитка для людей с ограниченными возможностями на переходах. Старые фонари заменят современными лампами.

Работы планируют завершить раньше намеченного срока - в сентябре вместо конца октября.

Фото администрации города Тамбова