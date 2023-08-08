В Тамбове заканчивают ремонт коллектора на ул. С. Лазо

Рабочие заменили больше половину поврежденного участка

В Тамбове продолжаются аварийно-восстановительные работы на коллекторе по ул. С.Лазо, 4. Уже заменено более половины поврежденного участка. Вместо железобетонной трубы специалисты уложили полиэтилен, имеющий срок службы более 50 лет. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована, чтобы заменить оставшийся поврежденный участок трубы.

По данным коммунальщиков, услуга водоотведения предоставляется жителям в штатном режиме. Ведется перекачка стоков. При этом сотрудникам предприятия приходится периодически останавливать перекачивающую станцию. Эта вынужденная мера связана с засорением ее механизмов и необходимостью их прочистки – на них наматываются тряпки, влажные салфетки и другой мусор, который люди смывают в канализацию.

- Именно в момент остановки перекачки могло происходить вытекание стоков на поверхность, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов.

Повреждение на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм произошло рядом с канализационной насосной станцией (КНС). Работы осложнялись тем, что из-за провала грунта большое количество песка попало в приемный резервуар КНС. И его очистка по вынужденным причинам производилась вручную, что привело к увеличению сроков проведения работ.

Фото пресс-службы РКС-Тамбов