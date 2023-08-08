В Тамбове пройдут плановые работы на электросетях

9 августа в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ временно отключат свет по ряду адресов.
Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30
ул. Полынковская, д. 1-46;
ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;
ул. Киквидзе, д. 1-67;
ул. Светлая, д. 1-5В;
ул. Авиационная, д. 4-10;
ул. Т.Дерунец, д. 1-7;
1-й Авиационный пр., д. 2-20;
2-й Авиационный пр., д. 2;
- с 13.30 до 16.00 ул. Чичерина, д. 44А.
В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
- ул. Астраханская, д. 153А-169;
- ул. Клубная, д. 12-18;
В связи с работами по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:
- ул. Дроздовая, д. 3-31;
- ул. Соловьиная, д. 3-31;
- ул. Васильковая, д. 4-12.