В Тамбове пройдут плановые работы на электросетях

9 августа в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ временно отключат свет по ряду адресов.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30

ул. Полынковская, д. 1-46;

ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;

ул. Киквидзе, д. 1-67;

ул. Светлая, д. 1-5В;

ул. Авиационная, д. 4-10;

ул. Т.Дерунец, д. 1-7;

1-й Авиационный пр., д. 2-20;

2-й Авиационный пр., д. 2;

- с 13.30 до 16.00 ул. Чичерина, д. 44А.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Астраханская, д. 153А-169;

- ул. Клубная, д. 12-18;

В связи с работами по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Дроздовая, д. 3-31;

- ул. Соловьиная, д. 3-31;

- ул. Васильковая, д. 4-12.