Тамбовчанка из ревности убила сожителя

Единственный удар стал смертельным Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие установило, что вечером 25 мая этого года в квартире дома по улице Советской города Моршанска женщина во время конфликта с 38-летним сожителем, возникшего во время распития спиртного, из ревности ножом нанесла ему один удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. На время следствия женщине избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Как рассказали в региональной прокуратуре, за такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.