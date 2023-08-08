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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:17

Житель Липецкой области украл у тамбовчанки трех телят

Найти удалось двух животных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Липчанин собирался продать телят на мясо

Липчанин собирался продать телят на мясо

Фото: УМВД России по Тамбовской области

С территории летного пастбища в районе деревни Плоское Мордовского района пропали три теленка. Хозяйка искала домашних животных самостоятельно, но безрезультатно. После она обратилась за помощью в органы внутренних дел. Тамбовские полицейские нашли и задержали 28-летнего жителя Липецкой области, ранее судимого за кражи, который оказался причастен к совершению этого преступления. Домашних животных житель соседнего региона хотел продать на мясо, однако у него ничего не вышло. Оперативникам удалось вернуть хозяйке двух из трех похищенных телят, еще одного продолжают разыскивать.

- По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.