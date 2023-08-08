В Тамбовской области выявлен заросший и загрязненный участок земли

Возбуждено административное производство сразу по двум статьям

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование в Уваровском округе и выявили нарушения земельного законодательства.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 5,78 га, обнаружено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, кроме того перекрытия верхнего плодородного слоя почвы отходами жизнедеятельности крупнорогатого скота, что является нарушением требований земельного законодательства РФ, - рассказали в ведомстве.

Управлением возбуждено административное производство сразу по двум статьям. Теперь владельцу участка придется выплатить 200 000 рублей штрафа.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям