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НовостиОбщество8 августа 2023 10:30

В Тамбовской области выявлен заросший и загрязненный участок земли

Владельца оштрафовали на 200 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Возбуждено административное производство сразу по двум статьям

Возбуждено административное производство сразу по двум статьям

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование в Уваровском округе и выявили нарушения земельного законодательства.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, на площади 5,78 га, обнаружено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, кроме того перекрытия верхнего плодородного слоя почвы отходами жизнедеятельности крупнорогатого скота, что является нарушением требований земельного законодательства РФ, - рассказали в ведомстве.

Управлением возбуждено административное производство сразу по двум статьям. Теперь владельцу участка придется выплатить 200 000 рублей штрафа.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям